- Președintele Klaus Iohannis dar și liderii coaliției de guvernamant aflați la Putere (PNL-PSD) recunosc și public faptul ca discuta de ceva vreme despre comasarea alegerilor locale cu alegerile parlamentare. Nu-i intereseaza prea mult ca masura este vadit neconstituționala, ca exista de peste 10 ani…

