Stiri pe aceeasi tema

- "Este o decizie pe care presedintele Romaniei o va lua. Aceasta conciliere de optiuni o va face electoratul - foarte simplu. Vom avea alegeri pe 6 decembrie, in urma acestor alegeri, electoratul ne va spune care este partidul care trebuie sa propuna premierul. E foarte simplu, e foarte democratic.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat joi ca adevarata miza dupa alegerile parlamentare este constituirea unei majoritati reformiste in Romania, care nu poate fi decat USR - PLUS - PNL.El a reafirmat ca propunerea de premier va fi Dacian Ciolos, electoratul urmand sa decida la alegerile parlamentare…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat joi ca adevarata miza dupa alegerile parlamentare este constituirea unei majoritati reformiste in Romania, care nu poate fi decat USR - PLUS - PNL. El a reafirmat ca propunerea de premier va fi Dacian Ciolos, electoratul urmand sa decida la alegerile…

- Nicușor Dan, care potrivit exit-poll-urilor este caștigatorul fotoliului de primar general al Capitalei, a declarat intr-o prima reacție ca parteneriatul cu USR-PLUS și PNL va continua. „Le mulțumesc bucureștenilor pentru ca s-au implicat și pentru spirit civic. Mi-au dat incredere, in ciuda campaniei…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democrații sunt „o minoritate” și liberalii „au tot”: Guvern, Parlament, Cotroceni. Liderul social-democrat spune ca PNL trebuie sa iși asume ce se intampla și sa nu mai caute vinovați in alta parte. „In acest moment exista o majoritate in Parlament.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica la Romania TV ca social-democrații sunt „o minoritate” și liberalii „au tot” - Guvern, Parlament, Cotroceni. PNL trebuie sa iși asume ce se intampla și sa nu mai caute vinovați in alta parte, a adaugat liderul PSD.Citește și: Prima piata agroalimentara…

- Liberalii au pregatit planul de bataie in cazul in care moțiunea de cenzura va trece luni in Parlament. Nu e nicio surpriza ca Ludovic Orban va fi in continuare propunerea PNL pentru postul de premier, insa exista șanse mari ca in Parlament sa apara o noua majoritate, care sa mearga la consultarile…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat marti seara ca o motiune de cenzura impotriva Guvernului ar fi un gest iresponsabil si a subliniat ca USR nu va vota un astfel de document noteaza Agerpres. "PSD continua sa dovedeasca ca maturitatea a plecat demult din acel partid si responsabilitatea pentru…