- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va fi adaptat la observatiile Comisiei Europene, astfel incat sa fie imbunatatit si aprobat cat mai repede posibil. "In functie de aceasta prima parte a discutiilor care au avut loc, vom discuta chiar…

- Comisia recomanda tarilor sa lucreze la planuri bune si Rominia va lucra pe Planul Național de Reziliența și Redresare pana cand va suficient de bun pentru a fi acceptat, a declarat vineri președintele Klaus Iohannis, care a contrazis opoziție: „Nu este nicio catastrofa”. Președintele a spus ca executivul…

- Premierul Florin Cîțu neaga informația potrivit careia Comisia Europeana a respins Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Potrivit premierului, este nevoie de o remodelare a planului pentru a intra în tiparele pe care le ia în calcul Comisia Europeana."Eu nu…

- Guvernul a anuntat ca se va reuni vineri, in sedinta, pentru a dezbate, in prima lectura, Planul National de Relansare si Rezilienta. O sedinta de lucru pe tema PNRR a avut loc miercuri la Palatul Cotroceni, unde seful statului, Klaus Iohannis, i-a convocat pe presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic…

- Coaliția de guvernare poarta discuții pentru flexibilizarea masurilor de restricție impuse in contextul pandemiei de SARS-COV-2, dar și despre stadiul elaborarii Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a declarat președintele PNL, Ludovic Orban. „A fost adoptata Hotararea de Guvern privind…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat stadiul elaborarii Planului National de Rezilienta si Redresare (PNRR) in sedinta de luni a conducerii partidului, precizand ca negocierile in coalitia guvernamentala continua, dar este optimist ca Romania va depune documentul in termenul stabilit la nivel…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost intrebat, sambata, la Deva, de un grup de energeticieni daca Termocentrala Mintia se va opri definitiv, acesta raspunzand ca nu are cunostinta de o asemenea decizie, mentionand insa ca producatorul de energie are pierderi foarte mari. Dupa ce a luat parte la o…

- Ludovic Orban a anuntat ca subiectul principal de discutie in sedinta de luni a coalitiei de guvernare a fost Planul National de Rezilienta si Redresare. Liderul PNL a adaugat ca au fost facuti pasi inainte iar intr-un timp cat mai scurt o forma a PNRR va fi discutata cu presedintele Klaus Iohannis…