- Controverse pe tema Pilonului II de pensii obligatorii administrate privat Foto: Arhiva Discutiile despre Pilonul II de pensii continua atât în mediul de afaceri cât si în cel politic, desi liderul principalului partid la guvernare neaga ca s-ar pregati o reforma în…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a declarat recent ca romanii pot opta intre Pilonul 1 si Pilonul 2 de pensii, precizand ca la nivelul Guvernului va fi o discutie pe aceasta tema.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a dat asigurari ca statul poate gestiona intr-un mod eficient…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Citu, a afirmat marti, in cadrul unei dezbateri despre modificarea sistemului de pensii private, ca banii din Pilonul II nu sunt ai statului, ci privati, ei putand fi lasati mostenire, ceea ce nu se poate intampla cu Pilonul I de pensii. "Scopul…

- Liberalii resping "tentativa de furt" din banul privat al contribuabilului la Pilonul II de pensii a PSD si a aliatilor sai, a declarat, miercuri, presedintele PNL, Ludovic Orban, mentionand ca aceasta chestiune este extrem de grava si ar putea fi temeiul unei motiuni de cenzura. "PNL respinge…

- Liderul PNL Ludovic Orban acuza reprezentanții coaliției de guvernare, pe care ii numește "cleptomani comuniști", ca vor "sa naționalizeze banii din pilonul 2 de pensii", pentru ca oamenii sa fie "dependenti de bunul plac al Guvernului in materie de stabilire a cuantumului pensiei". La randul sau, senatorul…

- Premierul Viorica Dancila are marti o zi plina. Sefa Executivului este chemata sa dea explicatii si de presedintele Klaus Iohannis, dar si in Parlament, unde a fost chemata sa spuna unde sunt banii din cresterea economica. Si la Cotroceni tema e posibil sa fie aceeasi, avand in vedere ca a…

- Liderul argesean al PNL, Adrian Miutescu, a anuntat printr-un comunicat de presa cine va fi candidatul la alegerile prezidentiale de anul viitor care va avea sustinerea partidului sau.Nu este nici o surpriza faptul ca, actualul presedinte al Romaniei Klaus Iohannis va avea sustinere din partea…