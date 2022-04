Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii isi vor alege noul presedinte intr-un congres extraordinar pe care il vor convoca duminica viitoare, pe 10 aprilie, la ora 11:00. Decizia a fost luata astazi de Consiliul National al partidului, dupa ce ieri Florin Citu a demisionat din fruntea acestei formatiuni. Motiunile candidatilor se…

- Prim-vicepreședintele PNL Gheorghe Flutur a fost votat, duminica, președinte interimar al PNL pana la alegerile de duminica viitoare, Congresul din 10 aprilie avand ca singur obiectiv alegerea unui nou șef al formațiunii. Consiliul Național al PNL a inceput, duminica, 3 aprilie, cu discursurile celor…

- Liberalii l-au ”executat” dupa numai 6 luni pe Florin Cițu din fruntea lor, un record in democrația romaneasca. Tot in PNL se va mai stabili un record: organizarea unui congres in numai 7 zile, iar cei care vor candida au la dispoziție doar 3 zile pentru a-și depune moțiunile. Un alt record pe care…

- Gheorghe Flutur a fost ales presedinte interimar al PNL pana la Congresul din 10 aprilie, in cadrul Consiliul National al liberalilor, reunit duminica, au declarat surse din partid.Lucian Bode a fost votat secretar general al partidului, cu o singura abtinere.Congresul PNL va fi organizat duminica viitoare…

- Prim-vicepresedintele PNL, Lucian Bode, a declarat, sambata, ca un congres extraordinar al partidului va fi organizat in 10 aprilie, unde va fi ales un nou presedinte, dupa demisia lui Florin Citu de la conducerea PNL, informeaza Agerpres."Maine avem Consiliu National extraordinar, ocazie cu care vom…

- Liderii PNL au discutat, joi, la Vila Lac, cu presedintele partidului, Florin Citu, care le-a transmis ca nu demisioneaza din functie. In acest caz, vineri se va convoca Biroul Permanent National, care include si toti liderii de filiale, iar duminica va avea loc Consiliul National, forul care va convoca…

- Președintele PNL Suceava și șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a facut un apel catre liberalii suceveni sa fie solidari cu refugiații din Ucraina, precum și cu cei care au ramas in continuare sa traiasca in regiunea Cernauți. Gheorghe Flutur a ținut sa le mulțumeasca tuturor ...

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula a declarat, joi, la Profit TV ca actuala coalitie de guvernare "are zilele numarate", iar USR este pregatit sa revina la guvernare pentru ca "are cea mai buna resursa umana", potrivit News.ro. Intrebat de ce s-ar rupe coalitia, Drula a afirmat ca "se rup…