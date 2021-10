Incidenta raspandirii COVID-19 este in usoara scadere in municipiul si judetul Constanta

Incidenta raspandirii virusului SARS CoV 2 in judetul si municipiul ConstantaPotrivit datelor oficiale oferite de autoritati, incidenta in municipiul Constanta este de 12,74 in usoara scadere fata de ieri cand a fost 12,83 de… [citeste mai departe]