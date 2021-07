Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Sector 2, Monica Anisie, fost ministru al Educatiei, a transmis, sambata, un mesaj colegilor de partid in care le cere sa inceteze luptele interne. Alegerile interne din PNL au generat numeroase tensiuni si acuze intre cele doua tabere – cea a premierului Florin Citu si cea a liderului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca nu a inteles nimic cand a vazut ca secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Cosmin Baciu, a fost demis la scurt timp dupa ce a fost numit in aceasta functie."In cadrul negocierilor, la Ministerul Sanatatii PNL este reprezentat de doi secretari…

- Secretarul general adjunct al PNL București, Adrian Moraru, acuza ca agenți privați de paza l-au imbrancit pe președintele partidului, Ludovic Orban: „A fost o premiera - președintele este imbrancit de niște gorile cu ceafa lata platite sa și care i-au zis sa faca pași”. „Mi-am propus sa nu…

- „Felul meu de a face campanie a fost intotdeuna indreptat catre membrii partidului. Am incercat intotdeauna sa castig increderea prin respectul pe care l-am aratat, prin solicitudine, prin faptul ca intotdeauna am fost deschis, am primit, am vorbit la telefon, am incercat sa imi ajut colegii si din…

- Dincolo de atacurile directe și declarațiile publice, în interiorul PNL se da lupta pentru accesul la baza de date a partidului. În spatele atacurilor și contrelor publice dintre Ludovic Orban - Robert Sighiartau și Rareș Bogdan (susținatori ai candidatului Florin Cîțu la șefia PNL…

- Se agita spiritele in tabara liberalilor, pe masura ce se apropie data alegerilor. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a afirmat luni ca nu l-a „parasit” pe presedintele liberalilor, Ludovic Orban, la negocierile pentru formarea coalitiei si a Guvernului, asa cum a sustinut acesta, si a subliniat…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a afirmat luni ca nu l-a "parasit" pe presedintele liberalilor, Ludovic Orban, la negocierile pentru formarea coalitiei si a Guvernului, asa cum a sustinut acesta, si a subliniat ca nu a participat la negocieri deoarece nu a

- Discuții aprinse au avut loc in cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale la care s-a stabilit numarul secțiilor de votare care urmeaza sa fie deschise in diaspora pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Membrii CEC au avut pareri imparțite in privința numarului secțiilor de votare.…