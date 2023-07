Liberalii îl așteaptă pe Hellvig Fostul director SRI Eduard Hellvig se poate intoarce liniștit in partid fiindca liberalii nu se vor impotrivi, au declarat, marți, surse din conducerea partidului citate de Știri pe surse. „Daca el va lua decizia sa revina in PNL, ușa partidului este deschisa. Il așteptam cu brațele deschise”, ar fi spus ei. Liberalii nu au dorit sa comenteze daca a existat deja o discuție cu Hellvig pe aceasta tema, iar fostul director SRI nu și-a anunțat public planurile, existand speculații ca acesta ar putea viza inclusiv o candidatura la prezidențiale. Intrebat daca Hellvig ar putea reveni in PNL, purtatorul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

