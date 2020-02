Stiri pe aceeasi tema

- Comunele Balș, Ciohorani, Harlau, Valea Lupului și Voinești din județul Iași au fost incluse, la inceputul anului, pe lista pentru finanțarea construirii de cinematografe printr-un program al Companiei Naționale de Investiții, ce ține de Ministerul Lucrarilor Publice. Numai ca nu toți primarii s-au…

- Irina Elena Haivas, medic chirurg, absolventa a Universitatii de Medicina din Iasi, a fost numita Partener în fondul de investitii cu capital de risc (VC) Atomico, din Marea Britanie, unde lucreaza înca din 2018, scrie TechCrunch.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Consiliul Judetean a recuperat pentru spitalele iesene cu unitati de primire urgente sumele investite in echipamente, aparatura medicala si in lucrari de reabilitare, extindere si modernizare in perioada 2014-2019. Este vorba in total de 32,8 milioane de lei. CJ a fost coordonator in proiectul „Imbunatatirea…

- Aho, aho, copii si frati, Va rugam sa ne-ascultati: Suntem Marius si Costel, Doi colindatori model; N-avem bici si clopotel, Dar formam un bun duet Si-am pregatit un cuplet. Suntem perechea de asi, Liberalii de la Iasi! Maine anul se-nnoieste, O doctrina ne uneste, Poporul ne urmareste, Bratianu, de…

- Printre leberalii mai guralivi cica ar fi aparut vorbe in ultima vreme, dupa ce musiu Alexe si-a plimbat prin tot judetul, vreme de doua zile, colegul de guvern Costache, iesean la origini, cu care a si facut conferinte, pentru o expunere publica maxima. Ce spun acele vorbe? Pai, de-un par egzamplu,…

- 20 de proiecte de hotarare sunt inscrise pe ordinea de zi a ultimei ședințe ordinare din 2019 la Consiliul Județean. Ședința este programata luni, 16 decembrie, cu incepere de la ora 11, iar ordinea de zi este urmatoarea: 1.Referatul de aprobare nr.16768 din 09 decembrie 2019 al președintelui, avizul…

- Lucrarile de reabilitare a Casei de Cultura din Targu Jiu vor costa mai mult decat se estimase initial. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca a fost finalizat studiul de fezabilitate. De acesta s-a ocupat o companie din Iași. Potrivit documentației, lucrarile de modernizare vor costa…

- Tarifele de salubritate in municipiul Iasi au fost majorate cu 30 la suta, au decis, vineri, consilierii locali, sefii Primariei sustinand ca Romania a intrat in procedura de infringement si ca sunt necesare investitii pentru colectarea selectiva a deseurilor. Reprezentantii PNL au contestat decizia…