Biroul Politic Judetean al PNL Iasi a decis, cu unanimitate de voturi, sa sustina la viitorul congres al Partidului National Liberal candidatura actualului presedinte al formatiunii, Ludovic Orban, pentru un nou mandat in aceasta functie. Liberalii ieseni sustin ca in mandatul lui Ludovic Orban au obtinut rezultate foarte bune in ultimele trei scrutine electorale, reusind sa ofere judetului prima administratie liberala completa din ultimii 30 de ani, atat la Primaria Municipiului Iasi, cat si la Consiliul Judetean Iasi. "Impreuna cu membrii si colegii mei din PNL Iasi voi sustine candidatura lui…