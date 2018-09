Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a anunțat miercuri, la iesirea de la Parchetul General, ca a depus o plangere penala pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea, pentru refuzul convocarii unei sesiuni extraordinare in care se dorea discutarea evenimentelor din 10 august si criza determinata de pesta porcina,…

- Deputatul PNL, Dan Vilceanu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca in cazul in care presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea nu convoaca sesiunea extraordinara, ceruta de alesii PNL, USR si PMP, atunci liberalii vor depune, miercuri, o plangere penala impotriva acestuia pentru abuz in serviciu.

