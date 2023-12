Stiri pe aceeasi tema

- Surse politice au transmis, duminica seara, ca liderii liberali i-au cerut ministrului de Finante, Marcel Bolos, sa gaseasca solutii de finantare a investitiilor publice derulate prin “Anghel Salyngi” si Compania Nationala de Investitii, astfel incat facturile depuse sa fie decontate pana la sfarsitul…

- Deputatul PNL Florin Roman susține ca proiectele bugetului de stat si al asigurarilor sociale pe 2024 urmeaza sa ajunga in Parlament in 18 decembrie, urmand ca votul final in forul legislativ sa fie dat pe 22 decembrie. Precizarile deputatului au venit dupa intalnirea de luni a ministrului Finantelor,…

- Liberalii au anunțat, luni, ca vor susține noul proiect de buget, in timp ce, in spatele ușilor inchise, deputații PNL l-au criticat pe Marcel Boloș ca este un slab comunicator și a jignit electoratul de dreapta. „Jumatate din deputații din aceasta sala vor disparea daca continuați cu masurile dumneavoastra.…

- Ministrul Dezvoltarii a adaugat, in briefingul de presa sustinut la finalul sedintei de joi a Guvernului, ca Secretariatul General al Guvernului centralizeaza solicitarile de la toate unitatile administrativ-teritoriale privind necesarul de fonduri. Astfel, in sedinta Executivului de saptamana viitoare…

- La ora transmiterii acestei știri premierul Marcel Ciolacu, liderul PNL, Kelemen Huor, ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, dar și liderul UDMR, Kelemen Hunor s-au intalnit la Guvern.Aceștia discuta amendamentele la Legea privind reforma fiscal-bugetara. Conform surselor noastre, liberalii sunt nemulțumiți…

- Activitatea lui Marcel Boloș la Ministerul de Finanțe și modul in care a comunicat a generat „multa nervozitate” in conducerea PNL, dar și nemulțumirea premierului Ciolacu, susțin surse din conducerea Coaliției. „Va pleca din Guvern in scurt timp”, adauga sursele citate.O decizie finala in PNL privind…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca spera ca la prima rectificare de buget sa se reuseasca acoperirea unei mari parti din sumele restante pe programele gestionate de ministerul sau,…

- Liderii coaliției de guvernare au avut o ședința extrem de furtunoasa, in special componenta PNL a guvernarii. Mai mulți lideri ai PNL au sarit cu picioarele pe ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, caruia i-au transmis un mesaj clar ”Nu mai impozita, Marcele!”.In timp ce ministrul de Finanțe incerca…