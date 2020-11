In cadrul unui dialog online, pe care l-au avut cu un grup de tineri Dragoș Luchian, președintele Organizației municipale a PNL Bacau și fost senator, și Liviu Miroșeanu, viceprimarul PNL al municipiului Bacau și fost prefect al județului, au lansat un apel catre toți alegatorii, inclusiv catre cei care vor vota prima data, sa se […] Articolul Liberalii Dragoș Luchian și Liviu Miroșeanu, in dialog despre stabilitate, pragmatism și risipirea voturilor apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .