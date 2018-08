Liberalii doresc modificarea legislaţiei privind activitatea forţelor de ordine Liberalii doresc modificarea legislatiei privind activitatea fortelor de ordine, in special a Jandarmeriei, in sensul simplificarii procedurilor de tragere la raspundere a celor care folosesc violenta in mod nejustificat.



"Am format un grup lucru care sa analizeze legislatia privitoare la activitatea fortelor de ordine, in special, a Jandarmeriei, pentru a pregati pana la inceputul sesiunii parlamentare o modificare a legii care sa permita cu adevarat sanctionarea celor vinovati de incalcarea legii, de comiterea de abuzuri si, de asemenea, sa permita o posibilitate mai simpla pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

