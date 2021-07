Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal a inceput in PNL, motivul fiind numarul real al persoanelor care au drept de vot la alegerile pentru sefia organizatiei PNL Sector 3. Surse politice liberale au precizat ca intre lista comunicata de Secretariatul general si cea a filialei sunt diferente majore. Printre candidati este…

- Sectorul 1 al Capitalei este in continuare plin de gunoaie neridicate, iar prirmarul Clotilde Armand primeste o noua lovitura chiar din partea aliatilor, consilierii PNL, care o acuza pentru situatia la care s-a ajuns. Liberalii vin insa si o solutie.

- Mai multe percheziții au fost demarate joi dimineața in localitatea Ștefaneștii de Jos din județul Ilfov. Polițiștii au descins la cinci adrese, printre acestea aflandu-se și casa primarului. Una dintre percheziții are loc și la sediul Primariei din Ștefaneștii de Jos, conform Realitatea Plus. Surse…

- Se isca un nou scandal la sectorul 1? Clotilde Armand are de infruntat critici dure din partea echipei PNL sector 1. Abia ce se dadusera uitarii contrele dintre liberalii de la sectorul 1 și primarul USR PLUS, pe tema bugetului de sector, pana sa fie aprobat, intr-un final, pe 28 aprilie, nemaivorbind…

- Liberalii vor avea de ales, la Congresul din septembrie, intre a continua cu Ludovic Orban la șefia formațiunii sau a incerca un „suflu nou” promis de Florin Cițu. Ambii concurenți le-au cerut susținatorilor sa se abțina de la atacuri publice, pentru ca formațiunea sa nu-și manjeasca imaginea in…

- Polițiștii de la Secția 17 l-au chemat la audieri pe directorul Mihai Enea de la Apa Nova, dupa ce nu a fost chemat deloc intr-un dosar pentru abuz in serviciu deschis din 2019. Atunci, el a fost inregistrat incercand sa faca o ințelegere pentru ca un bucureștean sa renunțe la o serie de plangeri adresate…

- Aproximativ 30.000 de fani ai echipei Internazionale Milano au sarbatorit, duminica seara, in Piazza del Duomo, castigarea titlului in Serie A, fara sa respecte nicio regula de distantare, ceea ce a produs un val de nemultumire in randul populatiei locale.

- Agenții de poliție au gasit suficiente probe care atesta ca atelierul și tot ce se afla in interior au fost incendiate in mod intenționat, potrivit Știri Diaspora .De asemenea, anchetatorii au subliniat ca incendiul a avut mai multe focare, atat in ​​interiorul, cat și in exteriorul service-ului.Poliția…