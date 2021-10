Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Executiv al Partidului National Liberal se reuneste in sedinta vineri, la ora 11,00, in sistem videoconferinta. Sedinta are loc in contextul in care este asteptata o decizie privind formarea noului guvern, dupa o prima discutie avuta miercuri dupa-amiaza de premierul desemnat, Dacian Ciolos,…

- Premierul desemnat sa formeze viitorul Guvern, Dacian Cioloș (USR), a anunțat miercuri seara ca face „tot ce este posibil” pentru refacerea coaliției cu PNL - UDMR și daca negocierile eșueaza atunci nu renunța la mandat și va cere votul Parlamentului pentru un cabinet monocolor. Lista miniștrilor…

- Ciolos, dupa discutiile cu liderii PNL si UDMR: „Nu s-a luat nicio decizie privind refacerea aliantei de guvernare” Premierul desemnat Dacian Ciolos a declarat miercuri dupa discutiile cu liderii PNL si UDMR ca nu s-a luat nicio decizie privind refacerea aliantei de guvernare si formarea unui nou Guvern.…

- Discuția dintre premierul desemnat Dacian Cioloș și liderii partidelor din coaliția de guvernare s-a incheiat dupa aproximativ o ora. A fost o runda așteptata pentru soarta unui viitor guvern, catalogata insa de multe surse politice drept o intalnire "de curtoazie".

- Vicepreședintele USR, Dan Barna, a anunțat marți seara ca daca in urma intalnirii de miercuri dintre liderii partidelor care au facut parte din coaliția guvernamentala nu se vor deschide negocierile, USR va propune un Cabinet propriu, relateaza Agerpres . „Depinde ce se va intampla in dialogul presedintilor…

- Deputatul PNL Florin Roman a declarat, marti, la Parlament, despre negocierile pe care premierul desemnat Dacian Ciolos le-a anuntat cu cei de la PNL, ca o decizie privind modul in care partidul se va raporta la aceasta invitatie va fi luata marti seara, in sedinta Biroului Permanent al PNL, dar…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, prim-ministru desemnat al Romaniei, urmeaza sa inceapa marți negocierile cu reprezentanții PNL, UDMR și ai minoritaților pentru formarea noului guvern, noteaza Agerpres. Dacian Cioloș a fost nominalizat, luni seara, de președintele Klaus Iohannis candidat la funcția…

- Liberalii nu vor purta discuții cu Dacian Cioloș, premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis, decat dupa ce acesta va avea soluția unei majoritați cu PSD și AUR, a declarat lui premierul demis, Florin Cițu, ce este și președinte al PNL. „De astazi, responsabilitatea lui Dacian Cioloș, ca premier…