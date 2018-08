Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, sambata, interventia Jandarmeriei la mitingul din Piata Victoriei, afirmand ca este "un eveniment de o gravitate fara precedent" si anuntand ca liberalii vor cer convocarea ministrului de Interne, a prefectului Capitalei si a comandantilor Jandarmeriei la…

- Presedintele USR, Dan Barna, a cerut public, sambata dimineata, demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sefului Jandarmeriei, Sebastian Cocos si prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dupa interventia fortelor de ordine la protestul Diasporei, unde mai multi oameni au fost raniti.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, si "camarila sa" ca au transformat institutiile statului in instrumente de represiune si anunta ca va solicita liberalilor din...

- PNL cere demisia ministrului Apararii Mihai Fifor Mihai Fifor Foto: Arhiva. Liberalii solicita demisia ministrului Apararii Nationale Marian Fifor întrucât declaratia acestuia referitoare la existenta rachetelor balistice la Deveselu…

- Uniunea Salvați Romania, prin vocea președintelui sau Dan Barna, solicita demisia ministrului Carmen Dan dupa incidentele de la protestele din Piața Victoriei. In opinia lui Barna, PSD-ALDE incearca sa instaureze o dictatura a forței. Uniunea Salvați Romania ii cere demisia ministrului de Interne Carmen…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, Ovidiu Raetchi (PNL), a cerut, joi, audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei in Comisie, el acuzand folosirea disproportionata a fortei de catre jandarmi la protestul de joi seara, din Piata Victoriei.

- Președintele PNL, Ludovic Orban amenința coaliția de guvernare cu o moțiune de cenzura in Parlament, dar și cu ample acțiuni de proteste in Piața Victoriei. Totul se pregatește cu rabdare și atenție in aceste momente și nu s-a decis inca cand vor avea...