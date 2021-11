Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PNL, Dan Vilceanu a confirmat, miercuri, ca un deputat al grupului PNL din Camera Deputatilor, Dumitru Flucus, a semnat initiativa AUR de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis. Vilceanu a anuntat ca acesta va fi exclus din partid in cel mai scurt timp. Vilceanu…

- In momentul in care semneaza pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis un parlamentar nu mai este liberal și va fi exclus „imediat” din partid, spune secretarul general al PNL, Dan Vilceanu. „Nu avem ce sa discutam. Daca chiar a semnat și din cate am ințeles a semnat va fi exclus din…

- In momentul in care semneaza pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis un parlamentar nu mai este liberal și va fi exclus „imediat” din partid, spune secretarul general al PNL, Dan Vilceanu. „Nu...

- Intrebat daca se vor mai purta discuții cu parlamentarul care a anunțat public faptul ca a semnat demersul AUR privind suspendarea președintelui Klaus Iohannis, Vilceanu a afirmat, tranșat, ca "nu avem ce discuta". "Daca a semnat, va fi exclus din partid in cel mult o saptamana, doua. In momentul in…

- ​Dupa ce luni seara au decis ca premierul desemnat Nicolae Ciuca sa-și depuna mandatul dupa esuarea negocierilor pentru susținerea cabinetului minoritar, liberalii se întâlnesc pentru a fomaliza prin vot în conducerea partidului mandatul flexibil pentru viitoarele discuții politice.…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, susține ca suspendarea presedintelui Klaus Iohannis nu reprezinta o solutie la criza actuala, prioritatea fiind învestirea unui nou guvern. "Suspendarea presedintelui acum nu e o solutie. Nu vedem ce aduce la rezolvarea crizei prin care acum trecem",…

- ​Secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu, a declarat ca Ludovic Orban ar putea sa rupa "o parte foarte mica" din PNL si doar 10-12 parlamenetari ar putea pleca din partid, transmite News.ro.Secretarul general al PNL, Dan Vîlceanu, a fost întrebat, duminica, de jurnalistul…

- In contextul in care social- democrații și reprezentanții AUR susțin ca ar trebui demarate proceduri de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, UDMR a anunțat public faptul ca nu sprijina un astfel de demers. „Eu nu sustin nicio suspendare. Au fost doua suspendari post-decembriste – la una am participat…