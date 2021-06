Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, la Consiliul National al PNL, ca va candida la presedintia partidului.Decizia de a candida la presedintia PNL este o decizie pe care am luat o greu. Am luat o nu pentru obiectivele mele de cariera, ci am luat o pentru ca stiu ca, in urmatorii ani, PNL va avea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, la cald, anunțul premierului Florin Cîțu de a candida la șefia partidului, ca ”avem o competiție furmoasa”, care ”arata românilor ca liberalii au resurse umane puternice și este un partid capabil sa asigure buna guvernare”.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca este convins ca va castiga un nou mandat in fruntea partidului, mentionand, referitor la informatiile ca premierul Florin Citu ar putea fi sustinut de filiala Cluj, ca deocamdata acesta nu si-a anuntat candidatura la presedintia PNL.Intrebat daca…

- Presedintele PNL a anunțat vineri la Craiova, ca 36 de organizatii judetene au votat deja pentru sustinerea candidaturii sale la un nou mandat de presedinte al partidului. Declarația lui Ludovic Orban vine in contextul in care PNL trebuie sa-și aleaga o noua conducere in acest an, insa data congresului…

- Biroul Politic Judetean al PNL Iasi a decis, cu unanimitate de voturi, sa sustina la viitorul congres al Partidului National Liberal candidatura actualului presedinte al formatiunii, Ludovic Orban, pentru un nou mandat in aceasta functie. Liberalii ieseni sustin ca in mandatul lui Ludovic Orban au obtinut…

- Biroul Politic Județean al PNL Caraș-Severin a decis, vineri, susținerea la urmatorul congres a candidaturii președintelui PNL, Ludovic Orban, pentru un nou mandat în aceasta funcție, potrivit Mediafax. „Rezultatele foarte bune însumate la toate rundele de alegeri din 2019 și 2020,…