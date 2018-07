Stiri pe aceeasi tema

- "A fost votata o propunere in Biroul Politic National. Este o propunere care urmareste o mai buna capacitate pentru Biroul Executiv de a putea imbunatati performanta electorala a partidului, mai ales in acele filiale in care, in mod evident, nu se respecta deciziile partidului, campaniile nationale…

- Conducerea centrala a liberalilor a votat propunerea de modificare a statutului de partid, pentru a „imbunatați performanța electorala a formațiunii”, a declarat liderul PNL, Ludovic Orbvan. Mai mult, Orban a negat ca in ședința s-a lasat cu urlete, acestea venind din partea liderului PNL Sector 3,…

- Biroul Politic National a votat, luni, modificarea statutului partidului, in sensul in care sefii filialelor judetene vor putea fi demisi cu majoritatea voturilor membrilor BPN. Potrivit unor surse liberale, decizia a fost luata cu 31 de voturi favorabile, 17 impotriva si sase abtineri.…

- Ludovic Orban a propus în sedinta PNL un proiect de modificare a statutului astfel încât liderii filialelor sa fie demiși prin votul a jumatate plus unu dintre membri și nu a doua treimi, cum este în prezent, relateaza Mediafax

- Modificarea statutului PNL s-a votat in Biroul Executiv al liberalilor de luni. Schimbarea modului de demitere a șefilor de filiale este tinta modificarii regulamentului din formațiunea politica, conform surselor EVZ.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii doresc modificarea legii de organizare si functionare a Curti Constitutionale a Romaniei (CCR). "Am dat mandat Comisiei juridice a PNL sa initieze un proiect de lege de modificare a legii de organizare si functionare a CCR. Incercam in haina…

- Senatorul PNL Viorel Badea a declarat pentru Libertatea.ro ca discuția de miercuri vizeaza chestiuni organizatorice, in contextul Consiliului Național al PNL care va avea loc pe 4 august. Atunci, conducerea PNL va stabili criteriile pentru listele la alegerile europarlamentare din 2019. In plus,…

- Vasile Blaga se implica in PNL. Senatorul Viorel Badea a declarat pentru Libertatea ca fostul lider al partidului va avea o intalnire cu reprezentanții fostului PDL, miercuri, pentru a discuta situația interna a partidului. Potrivit unor surse, Blaga ar urma sa revina in conducerea partidului, daca…