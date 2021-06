Liberalii au pus gând rău șoferilor. Amenzi uriașe pentru parcările pe trotuar Parlamentarii liberali au depus un proiect de lege la Senat prin care instituie amenzi usturatoare pentru șoferii care parcheaza pe trotuare, admițand, totodata, ca exista o criza acuta de locuri de parcare. Masura, susțin inițiatorii, va aduce foarte mulți bani la buget, avand in vedere ca sancțiunea maxima ajunge la 2.900 de lei. Romanii prinși […] The post Liberalii au pus gand rau șoferilor. Amenzi uriașe pentru parcarile pe trotuar first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

