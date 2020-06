Liberalii au depus, luni, la Parlament cererea de revocare din functia de Avocat al Poporului a Renatei Weber.



"Am demarat astazi procedurile de revocare din functia de Avocat al Poporului a doamnei Renate Weber. Primul pas il constituie depunerea cererii de revocare pe care o semneaza liderul de grup al PNL de la Senat si subsemnatul, in calitate de lider de grup de la Camera Deputatilor. Cererea de revocare a fost depusa astazi la Biroul permanent si in principiu are doua capete de acuzare. Primul capat de acuzare este cel referitor la conflictul de interese in care se gaseste…