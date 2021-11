Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PNL a votat, marți seara, in ședința BPN de la Parlament, cu doar doua abțineri, pentru a „flexibiliza” mandatul negocierilor astfel incat liberalii sa accepte intrarea USR sau PSD la guvernare. Florin Cițu a anunțat, dupa ședința PNL, ca PNL a luat decizia de a flexibiliza mandatul de negociere…

- Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a declarat marți seara, 2 noiembrie, ca liderul partidului, Florin Citu, este vinovat pentru ce se intampla in partid. Afirmațiile vin dupa ce au fost publicate declarațiile facute de el in ședința Biroului Politic Național de la Parlament. Dan Motreanu a fost intrebat…

- Liberalii discuta, marti, in sedinta conducerii partidului, despre flexibilizarea mandatului de negociere cu USR si PSD, in vederea formarii unui Guvern cu o majoritate stabila in Parlament, dupa esecul premierului desemnat Nicolae Ciuca. Liderii de filiale isi exprima punctele de vedere, cele din…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat luni seara, la Cotroceni, pe premierul desemnat și pe liderii PNL. Potrivit unor surse politice, ședința a inceput la 17.30. Klaus Iohannis și premierul pe care l-a desemnat, Nicolae Ciuca, discuta cu președintele PNL, Florin Cițu, dar și cu prim-vicepreședinții…

- Sanatate, Finanțe și funcția de vicepremier. Acestea sunt cerințele celor de la PSD ca sa susțina Guvernul Ciuca in Parlament. Reprezentanții PSD au emis pretenția de a imparți cu PNL ministerele din Guvernul Ciuca și nu oricum, ci pe termen lung.Dan Vilceanu a subliniat, duminica seara, ca Ciuca are…

- Dupa ce PNL a susținut ca il va propune in continuare pe Florin Cițu pentru funcția de premier la consultarile de joi de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, liderul USR Dacian Cioloș a spus la B1TV ca nu crede ca partidul pe care il conduce va avansa vreun nume. „Vom discuta chiar in seara…

- „Decizia BEx al PNL, luata in unanimitate, e una clara: propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru este președintele partidului, Florin Cițu”, transmite prim-vicepreședintele formațiunii Iulian Dumitrescu. „Decizia BEx al PNL, luata in unanimitate, e una clara: propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru…

- Liberalii nu vor face o propunere de premier la negocierile de la Cotroceni, daca nu se contureaza o majoritate: Decizia PNL ca premierul sa fie președintele partidului nu se modifica Liberalii nu vor face o propunere de premier la negocierile de la Cotroceni, daca nu se contureaza o majoritate: Decizia…