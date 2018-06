Plenul Camerei Deputatilor a respins luni propunerea PNL de a retrimite proiectul de modificare a Codului de procedura penala la Comisia speciala pentru elaborarea legilor Justitiei.



"PNL solicita sa retrimiteti la comisia speciala proiectul pentru modificarea Codului de procedura penala. PNL respinge cu fermitate procedura pe care dumneavoastra va propuneti sa o adoptati astazi, si anume, in necunostinta de cauza, sa incepem cei mai multi dintre noi o dezbatere pe acest proiect, in conditiile in care abia acum cateva minute a fost dat votul in comisia speciala. Deci, oameni buni,…