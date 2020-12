Liberalii ar putea valida miercuri propunerea de premier

Stiri pe aceeasi tema

- Din acest moment incep calculele si negocierile pentru noua coalitie de guvernare, pentru functiile de ministru, dar si pentru sefia celor doua Camere ale Parlamentului. PNL are nevoie de USR-PLUS, UDMR si minoritati pentru a putea instala un guvern. Potrivit calculelor din acest moment, social-democratii…

- Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis, de marti seara, cu liderii PNL, pare sa fi fost una edificatoare. Liberalii se grabesc sa valideze in forurile statutare propunerea de prim-ministru. O prima sedinta a conducerii restranse a PNL va avea loc miercuri, in jurul pranzului. Ulterior, spre…

- Liberalii s-au reunit, marti, intr-o sedinta restransa, la sediul central al partidului. Potrivit unor surse politice, tema reuniunii este organizarea negocierilor pentru formarea noului Guvern dupa alegerile parlamentare. Printre cei care participa la sedinta se numara presedintele PNL, Ludovic Orban,…

- Dupa retragerea lui Ludovic Orban din cursa pentru funcția de prim-ministru al viitorului guvern, au aparut nume surpriza pe lista posibililor nominalizați pentru formarea Cabinetului. Potrivit digi24.ro , Eduard Hellvig, fost secretar general al PNL, actual director al SRI, este unul dintre cei care…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca liberalii vor avea 32% rezultat final, iar dupa redistribuire vor ajunge la 34-35%. De asemenea, Rareș Bogdan susține ca USR-PLUS ar putea ajunge la 19% dupa redistribuire, ceea ce inseamna ca doar cele doua partide vor avea peste 50%. Citește…

- Rareș Bogdan a anunțat, duminica, la Antena 3, ca are trei sondaje in care PNL este in fața celor de la PSD la alegerile parlamentare! Insa, diferența este de doar cateva procente, maxim 4, iar prim-vicepreședintele liberal a lasat sa se ințeleaga ca, in unele, PNL ar avea sub pragul psihologic de…

- Propunerea lui Dominic Fritz pentru funcția de viceprimar a trecut de votul consiliului local. Ruben Lațcau este, oficial, noul viceprimar al Timișoarei, dupa ce a fost votat de 23 de consilieri din 25 prezenți. Liberalii și-au propus și ei viceprimarul, pe Cosmin Tabara, dar n-a fost sa fie, deocamdata.

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat duminica, la Antena 3, ca Ludovic Orban este dorit de liberali sa continue in fruntea Guvernului și ca nu a auzit de varianta ca ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, sa fie desemnat premier dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie.„Nu am auzit…