Orban: Finalizăm anul acesta gazoductul Ungheni-Chişinău şi BRUA

Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, la Vatra Dornei, că în acest an vor fi finalizate tronsonul de pe teritoriul României al proiectului BRUA şi gazoductul Ungheni-Chişinău, ambele sub coordonarea Transgaz. ''În cursul acestui an, vom finaliza BRUA… [citeste mai departe]