- Partidul Național Liberal a anunțat ca a decis in unanimitate, in ședința Biroului Executiv Național de joi seara, ca nominalizarea PNL pentru funcția de prim-ministru, la consultarile de luni, de la Palatul Cotroceni, sa fie Florin Cițu, prim-ministrul interimar și președintele PNL. PNL este primul…

- In atentia conducerii Partidului National Liberal. Domnului presedinte al PNL si prim-ministru Florin Citu. Secretarilor generali si prim-vicepresedinti Lucian Bode, Dan Vilceanu, Gheorghe Flutur, Iulian Dumitrescu, Rares Bogdan. Stimati domni, Ne exprimam profunda consternare fata de modul in care…

- Florin Cițu și-a anunțat, la Consiliul Național al PNL de duminica echipa de prim-vicepreședinți și vicepreședinți pentru Biroul Executiv al PNL. Prim-vicepreședinți: Rareș Bogdan (prim-vicepreședinte Comunicare și Relații Internaționale); Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova…

- Liberalii isi aleg duminica secretarul general, prim-vicepresedintii si vicepresedintii. Iulian Dumitrescu, Rares Bogdan, Gheorghe Flutur si Lucian Bode, favoriti pentru posturile de prim-vicepresedinti; Dan Vilceanu, pentru cel de secretar general.

- Copreședintele AUR, George Simion, s-a dus la conferința de presa a lui Florin Cițu și l-a intrebat pe acesta cum este la pușcarie, dar și cand va demisiona din funcția de premier. ”Cand va dați demisia? Cand demisionați, ați fost totuși in inchisoare! Cum este sa avem un premier pușcariaș? Cum este…