Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Morosanu, prim-vicepresedintele PNL Vrancea, a picat examenul de Bacalaureat. Liberalul a fost declarat respins dupa ce la Limba si literatura romana a fost notat cu 3.60. La Istorie, Daniel Morosanu a primit nota 7.55, iar la Geografie a obtinut 8.65. Liderul PNL Vrancea a depus deja…

- Daniel Moroșanu, prim-vicepreședintele PNL Vrancea, a declarat miercuri seara, dupa ce a susținut a doua proba a examenului de Bacalauret 2020, ca a luat meditații la Limba și Literatura Romana, scrie Hotnews.ro. "Am facut meditații la limba romana. Am avut nevoie și nu mi-e rușine. A fost interval…

- Politicianul a absolvit in anii ’90 o scoala profesionala de mecanici auto, iar in urma cu doi ani a absolvit si liceul, la seral. „Subiectele au fost nici prea-prea, nici foarte-foarte. Am invatat si sper sa fie bine. Mai am miercuri si joi, la istorie si geografie. Nu m-am hotarat daca in eventualitatea…

- Daniel Morosanu, prim-vicepresedintele PNL Vrancea, Daniel Morosanu, a absolvit Liceul „Simion Mehedinti” Vidra in urma cu doi ani la seral, iar luni dimineata a participat la proba scrisa de Limba si literatura romana, fiind printre cei peste 500 de absolventi de liceu din judet din promotiile anterioare…

- Prim-vicepresedintele PNL Vrancea, Daniel Morosanu, a absolvit Liceul „Simion Mehedinti” Vidra, iar luni dimineata a participat la proba scrisa de Limba si literatura romana, fiind printre cei peste 500 de absolventi de liceu din judet din promotiile anterioare inscrisi la examen, informeaza Adevarul.…

- Ocupat mai mult cu cariera politica in ultima perioada, Daniel Morosanu, care a acces pana in cercurile inalte ale actualei puteri politice, a inteles ca fara o diploma de Bacalaureat nu are sanse foarte mari sa spere la o functie superioara. In varsta de 42 de ani, Morosanu a luat loc luni…

- Luna iunie va aduce nu numai deschiderea teraselor, dar și schimbari in guvern, scrie Dan Andronic intr-un editorial pentru evz.ro. Articolul pornește de la informații publicate de agenția de presa Mediafax, conform careia urmeaza o remaniere guvernamentala care ii va include pe Ion Ștefan „Grinda”,…

- Lamentarile populiste penibile ale liberalilor focșaneni care „plangeau” de grija chiriașilor din locuințele sociale ale municipiului au fost doar fumigene electorale. Chiar Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, condus de deputatul liberal Ion Ștefan – „Grinda” a declarat ca…