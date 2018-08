Liber sugetator | VIDEO De cand a ramas sef la judet, zilele acestea, vicele Mariciuc s-a ales cu o porecla faina de tot: “domnul PDF”. Cica gluma ar fi legata de faptul ca onorabilul profesor de la Negresti poate sa dea bani la primari atat cat ii permit hartiile lasate de Mitica si Ciprian, adica niste coli de hartie [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, politistii locali au identificat proprietara unui caine de talie mare, rasa Pitbull, care lasese animalul liber, fara lesa si botnita in parcul de la Tomis II.Potrivit politistilor, animalul se incadreaza in categoria cainilor cu potential agresiv, iar proprietara avea obligatia legala de a…

- Evenimentul are loc la Muzeului Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine Ortodoxe la Dunarea de Jos si este prilejuit de a III-a editie a Festivalului de Muzica Veche Traditionala „Cantemir”. Ora de incepe a concertului este 19,00.

- ''Caravana Metropolis - Cinema in aer liber'' revine la Arad pentru al saptelea an consecutiv, incepand cu data de 3 iulie, si are in portofoliu sase filme care au obtinut importante premii internationale, ce vor fi proiectate pe un imens ecran gonflabil, instalat in Parcul Eminescu,…

- Cea de-a 7-a editie a „Caravanei Metropolis” are loc anul acesta in perioada 3-29 iulie si va cuprinde mai multe orase din Romania, aducand cele mai bune filme europene, proiectate in aer liber, cu acces gratuit pentru public.

- A fost inca o seara magica la Orheiul Vechi. Zeci de oameni au asistat la al doilea concert de muzica clasica din cadrul Festivalului "DescOpera". Spectacolul a fost dedicat regelui valsului, Johann Strauss.

- Federatia Spaniola de Fotbal (RFEF) l-a demis pe Julen Lopetegui (51 de ani), dupa ce a acesta a fost anuntat drept viitorul antrenor al lui Real Madrid. Anuntul a venit intr-un moment extrem de nepotrivit pentru spanioli, chiar inaintea startului Cupei Mondiale din Rusia. Presa iberica anunta acum…

- De 1 Iunie, copiii au primit in dar si vreme buna. Asa ca parcurile au fost pline. Cei mici au alergat, s-au pictat si s-au plimbat cu bicicletele. Si pentru ca e greu sa le refuzi ceva copiilor de ziua lor, parintii au fost astazi ascultatori si generosi.