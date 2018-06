Stiri pe aceeasi tema

- Planul prevede crearea unui nou statut de viza, care le va permite imigrantilor cu calificari inferioare celor cerute in mod obisnuit pentru a veni sa munceasca in Japonia. Guvernul japonez a aprobat vineri un plan ce prevede extinderea primirii de lucrători străini pentru umplerea parţială…

- Guvernul japonez a aprobat vineri un plan ce prevede extinderea primirii de lucratori straini pentru umplerea partiala a deficitului de forta de munca, ce afecteaza deja grav unele sectoare si risca sa cuprinda si altele, din cauza imbatranirii populatiei tarii, transmite AFP. Planul prevede…

- BUCURESTI, 6 iun — Sputnik, Doina Crainic. Concedierea unei menajere sau îngrijitoare poate da nastere si unor probleme la nivel personal: lucratorul domestic intra în contact direct cu familia, acest lucru creând o anumita relatie de încredere și intimitate, iar…

- Un eveniment informare cu privire la proiectul „Antreprenoriatul Dezvolta Ardealul (ADA)” va avea loc astazi, 31 mai 2018, la Sfantu Gheorghe. Grupul ținta este format din șomeri, persoane inactive, studenți, și persoane care au un loc de munca și doresc sa inființeze o afacere in scopul crearii de…

- Guvernul din Austria anunța noi masuri dure in plan social. Se schimba regulile pentru familiile cu mai mulți copii. Iar in cazul straainilor, ajutoarele sociale se reduc drastic pentru cei care nu au cunoștințe medii de limba germana și avansate de engleza.

- Proiectul de lege privind participarea Romaniei la majorarea de capital a Bancii Internationale de Investitii a fost initiat de Guvern in noiembrie 2017, a trecut tacit de Senat si a fost adoptat de Camera Deputatilor pe 9 mai, fiind trimis la promulgare sambata, 19 mai, conform informatiilor oficiale…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.212 locuri de munca, cele mai multe in Germania, Olanda si Polonia, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit datelor centralizate…

- TEST. Cat timp pierzi in fața televizorului? Raspunde la 6 intrebari și afla daca ar trebui sa mai reduci din timpul petrecut in fața micului ecran și sa-ți traiești viața cu adevarat… 1. Pentru tine televizorul inseamna… a. divertisment. patrat b. informație. romb c. necesitate. cerc 2. Cel mai mult…