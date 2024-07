Plenul Camerei Deputatilor, reunit in sesiune extraordinara, a aprobat luni proiectul de lege care vizeaza masuri de gestionare a populatiei de ursi. Proiectul a fost aprobat cu 214 voturi „pentru”, sapte voturi „impotriva”, 23 de abtineri. Un deputat nu a votat. In cadrul dezbaterilor, deputatul PSD Adrian Chesnoiu, presedintele Comisiei de agricultura, a subliniat ca, in urma masurii luate in 2016 de interzicere a vanatorii, populatia de urs brun s-a inmultit excesiv, iar reintroducerea unor cote anuale de recoltare este necesara. „Din 2016, nemaiexistand o cota de recolta prin vanatoare la…