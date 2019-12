Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru iubitorii sporturilor de iarna: Domeniul Schiabil Șureanu se va deschide joi, pe 26 decembrie, in „regim de avarie”. Potrivit reprezentanților domeniului, turiștii vor putea folosi doar telescaunul și partia A3. Chiar daca nu a nins intens, stratul de zapada este suficient cat sa se…

- Ziarul Unirea FOTO. Liber pe partie la Domeniul Schiabil Șureanu: Se deschide sezonul de schi, in regim de avarie, in 21 decembrie Bucurie pentru pasionații sporturilor de iarna, autoritațile au anunțat deschiderea noului sezon de schi la Domeniul Schiabil Șureanu. Incepand de sambata, 21 decembrie,…

- „Am organizat un eveniment de prezentare a fotbalului american, ne dorim sa promovam acest sport inclusiv in randul studenților și elevilor. Speram ca in urma acestei acțiuni de promovare sa recrutam și jucatori. Vrem sa familiarizam oamenii cu acest sport și, daca exista doritori, sa reușim…

- O avarie la rețeaua de apa potabila, aparuta astazi, 26 noiembrie, a dus la scaderea presiunii in alimentarea intreg pavilionului nou de la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț. O conducta de transport s-a fisurat, iar apa izvoraște chiar de langa peretele centralei termice, in zona Stației hidrofor…

- Chiar daca nu va fi pe teritoriul administrativ al Timisoarei, obiectivul va fi, totusi, la doi pasi de municipiul de pe Bega. The post Ikea a anuntat oficial ca la anul va deschide un magazin langa Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Meteorologii au anunțat scaderea temperaturilor in zilele care urmeaza, iar acest lucru a determinat-o pe primarul Gabriela Firea sa convoace comandamentul de iarna și s-a decis inceperea furnizarii de caldura in Capitala. "In urmatoarele doua zile vremea se va raci semnificativ in București. A venit…

- Și in aceasta iarna, incalzirea bucurestenilor poate ajunge in zona de pericol. Așa susține adminitratorul special al ELCEN care avertizeaza ca, daca din conductele prea uzate ale RADET se va scurge prea multa apa, presiunea din rețea va scadea și apa calda nu ar mai ajunge

- Handbalistele Coronei iau startul sambata, de la ora 18.00, la Brasov in Cupa EHF, competitie in care gruparea brasoveana revine dupa trei ani de pauza. Echipa antrenata de Ion Craciun, Marius Novanc si Gica Anton va primi vizita echipei spaniole Super Amara Bera Bera, formatie care are in palmares…