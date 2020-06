Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca nu este oportun pentru PSD, in acest moment, un demers de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis, Romania nefiind pregatita pentru o astfel de actiune "intr-un asemenea haos". "Nu cred ca este oportun in acest moment politic pentru PSD sa porneasca un…

- Inr-o noua postare pe Facebook, Adina Alberts abordeaza controversatul subiect al introducerii vaccinarii obligatorii, prin lege adoptata in Parlament. Aceasta susține ca vaccinarea a adus beneficii omului, in general, dar ca nu trebuie exagerat și ca, in anumite situații, vaccinarea nu are rost sau…

- "Cum poate cineva sa vina, in anul 2014, sa afirme in fata electoratului, in spatiul public, ca cineva vrea sa rupa Ardealul? (...) Astea nu sunt afirmatii politice, astea sunt cretinisme!' Acestea sunt cuvintele rostite de Klaus Iohannis in 2014 la o emisiune televizata. (...) Saptamana trecuta,…

- Kelemen Hunor susține, într-un interviu pentru presa maghiara, ca președintele Klaus Iohannis a mințit când a spus ca exista o înțelegere între UDMR și PSD, iar ca acesta vrea sa vânda Ardealul ungurilor. Întrebat daca nu cumva declarațiile nu aveau un scop…

- Reacție dura a președintelui Iohannis, miercuri, de la Cotroceni, pe tema proiectului vizand autonomia Ținutului Secuiesc, care a trecut tacit de Camera Deputaților. Klaus Iohannis și-a inceput discursul in limba maghiara și a continuat prin a lansa un tir de reproșuri la adresa PSD-ului. “Buna ziua,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat ca vota impotriva decretului prezidential de prelungire a starii de urgenta. Nici Calin Popescu Tariceanu nu e de acord cu decizia presedintelui Klaus Iohannis. Daca si PSD se va alia cu ALDE si ProRomania, decretul presedintelui ar putea fi respins in Parlament.

- Intervențiile LIVE „Intreaba preotul” pot fi ascultate și in aplicația Spotify, toate inregistrarile fiind disponibile in mod gratuit, internautii avand posibilitatea de a adresa diverse intrebari legate de viața duhovniceasca și sa primeasca raspunsuri din partea unui preot. „Ideea dezvoltarii acestei…

- "Domnilor Iohannis – Orban – Cițu, ori guvernați, ori plecați acasa! Șoc și groaza, guvernanții noștri au fost luați prin surprindere de extinderea crizei de coronavirus. Cu toții banuiam ca și la noi criza coronavirusului se va adanci. Nu e cazul de panica, lucrul acesta trebuie sa…