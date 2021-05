Stiri pe aceeasi tema

- Romanii iși respecta programarile la vaccinare. Chiar și in Sambata Mare, la unele centre de imunizare din București oamenii au stat la coada. Saptamana viitoare Capitala va fi gazda a doua maratoane de vaccinare desfașurate pe durata a trei zile și trei nopți.

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 va fi accelerata, atat in mediul urban, cat și in mediul rural. Este anunțul premierului Florin Cițu dupa intalnirea cu primarii și reprezentanții Consiliilor județene. Cițu a anunțat mai multe soluții pentru a da cat mai multor romani șansa sa se imunizeze impotriva…

- Ministerul Apararii Nationale a informat, marti, ca medicii, asistentii medicali si registratorii din centrele de vaccinare mobile, care urmeaza sa fie operationalizate, fac parte din unitati militare si institutii medicale ale MApN din Bucuresti, Craiova, Brasov, Cluj-Napoca, Pitesti, Focsani, Timisoara,…

- Campania de vaccinare anti-Covid a fost un succes in Israel, unde jumatate din populație a fost imunizata cu ambele doze de vaccin, iar acum tara se indreapta spre finalul pandemiei si se deschide aproape in totalitate, relateaza Mediafax. In Israel s-a derulat cea mai rapida campanie de vaccinare anti-Covid.…

- Riscul de deces dupa vaccinare este de cel puțin 100 de ori mai mic decat la persoanele nevaccinate, a anunțat președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitații de Vaccinare (CNCAV). Au fost, insa, și cazuri de deces dupa vaccin. Intrebat daca persoanele care au facut COVID-19 dupa prima…

- Numarul centrelor de vaccinare va fi suplimentat Dr. Valeriu Gheorghița, coordinator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. Numarul centrelor de vaccinare va fi suplimentat în orașele în care se înregistreaza o rata de infectare de peste 4,5 cazuri la…

- Untold sau Neversea ar putea fi organizate in aceasta vara cu o serie de reguli clare. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, propune ca accesul spectatorilor la evenimentele in aer liber sa se poata face in baza unei adeverinte de vaccinare impotriva COVID 19, a unui test negativ sau a unui document…

- Veteranul de razboi colonel (retragere) Eugen Vatasescu, in varsta de 100 de ani, a fost prima persoana vaccinata, in cadrul celei de-a II-a etape a strategiei nationale de imunizare, la centrul de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2 organizat de catre Ministerul Apararii Nationale la sediul Centrului…