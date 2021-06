Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni, Spania permite intrarea in țara a strainilor care dovedesc ca sunt imunizați cu schema completa a oricarui vaccin anti-coronavirus autorizat de Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) sau aprobat de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Acestea sunt cele de la Pfizer, Moderna, AstraZeneca…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a declarat marti ca au fost inregistrate peste 300 de cazuri rare in intreaga lume de coagulare a sangelui combinate cu scaderea numarului de trombocite dupa utilizarea vaccinurilor impotriva COVID-19, relateaza Reuters. Au existat 287 de cazuri dupa…

- Primele 60.000 de doze de vaccin anti-COVID Johnson&Johnson au ajuns miercuri dimineata in Romania, in conditiile in care compania a anuntat ca isi va limita distribuirea in Europa pana la finalizarea anchetei in derulare in SUA, unde au fost inregistrate cazuri de tromboza si un deces dupa administrarea…

- Cercetatorii Universitații Oxford au anunțat ca suspenda testarea pe copii și adolescenți a vaccinului anti-Covid produs de AstraZeneca. Un studiu asupra efectorul serului la aceste categorii de varsta era in desfașurare in Marea Britanie. Agenția Europeana a Medicamentului ar putea prezenta, miercuri,…

- In prezent, Spania se confrunta cu o noua escaladare a contagierilor, cu cateva zile inainte de Sarbatorile Pastelui catolic si dupa o perioada de descrestere a numarului de cazuri, relateaza Agerpres.Asa cum au convenit guvernul central si autoritatile regionale, vaccinarile cu serul de la AstraZeneca…