Liber la tranzitul de cereale ucrainene pe calea ferată. Portul românesc în care pot fi încărcate Linia ferata cu ecartament larg ce face legatura intre vama Giurgiulești și Portul Galați a fost data in folosința joi dimineața, fapt ce permite transferul garniturilor cu cereale, din Ucraina, catre zona de incarcare a navelor. Lucrarile realizate de CFR Infrastructura in regie proprie au inceput pe data de 6 iunie și au fost finalizate cu aproape o luna mai devreme decat termenul estimat. „Din acest moment trenurile de marfa care vin din Ucraina, via Republica Moldova, pot descarca cerealele direct in Portul Galați, fara a mai avea nevoie de transbordare la frontiera”, a transmis ministrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

