Liber la serbări de Crăciun în școli și grădințe! Care sunt condițiile Anul acesta, parinții nu vor avea acces la serbarile și festivitațile de Craciun din școli și gradinițe, au declarat surse din Ministerul Educației pentru edupedu.ro Conform cadrului legal actual, evenimentele de acest fel sunt permise in anumite condiții de protecție și prevenție epudemiologica. Punctul 9 din Anexa celei mai recente Hotarari de Guvern care adopta masurile de relaxare din perioada sarbatorilor arata ca „se propune menținerea restricțiilor privind organizarea și desfașurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferințe… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

