LIBER la rețete în orice farmacie din țară Incepand cu data de 1 aprilie 2021, asigurații vor avea posibilitatea sa ridice medicamentele prescrise de la orice farmacie din țara, indiferent daca aceasta se afla sau nu in relație contractuala cu aceeași casa de asigurari de sanatate cu care este și medicul prescriptor. Excepție fac medicamentele aferente contractelor cost-volum-rezultat, care se elibereaza indiferent de […]

- Pe data de 22 martie 2021 se sustine prima proba de simulare a examenului de bacalaureat, proba scrisa la limba si literatura romana. Toate probele vor incepe la ora 9.00, moment in care se vor deschide in fiecare clasa plicurile sigilate cu subiectele. Elevii vor fi prezenti in sala de clasa nu mai…

- „Apropiindu-se Pastele iudeilor, Isus s-a urcat la Ierusalim”, noteaza evanghelistul Ioan in fragmentul evanghelic care a fost proclamat. Si pentru noi se apropie Pastele si Liturgia nu uneste din nou cu grupul ucenicilor care-l insotesc pe Isus. Vedem pe chipul lui Isus indignare si duritate fata de…

- Divizionara B Aerostar Bacau nu a ramas mult timp fara antrenor dupa desparțirea amiabila de Daniel Munteanu. Luni, 1 martie, „aviatorii” au batut palma cu Mihai Ionescu, care revine astfel pe banca gruparii bacauane. Fostul jucator al Ceahlaului Piatra Neamț a mai pregatit Aerostarul in ediția 2016-2017…

- La Moinești a debutat Luna Ecoatitudine, cu o expoziție de marțișoare și felicitari dedicate lunii martie și primaverii. Toate exponatele sunt realizate din materiale reciclabile, iar fondurile care se vor colecta vor fi utilizate pentru cazuri sociale. Au raspuns prezent la invitația primariei, pentru…

- FCC Construcciona anunțat pe site-ul propriu ca a finalizat proiectul de construcție pentru pista de decolare și aterizare a Aeroportului Internațional „George Enescu” din Bacau. Lucrarea a inclus demolarea pistei existente, cu o lungime de 2.500 m și o lațime de 45 m, precum și restaurarea unei noi…

- Regizorul ieșean Ciprian Huțanu a revenit la Teatrul Municipal ”Bacovia”, la patru ani de la precedenta sa producție pe scena bacauana – ”Hainele cele noi ale imparatului”, și a pus in scena, alaturi de o echipa artistica foarte complexa, spectacolul – experiment ”Motanul incalțat”, dupa Charles Perrault,…