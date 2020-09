Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu un politist german care preseaza cu genunchiul capul unui tanar in timpul unei arestari au determinat lansarea unei anchete oficiale privind acest incident, a anuntat duminica politia locala, dupa ce inregistrarea video postata pe social media a provocat reactii de condamnare vehemente,…

- In mica localitate balneara Graal-Muritz cei circa o suta de copii ai scolii primare si corpul didactic au fost trimisi acasa pentru doua saptamani de carantina dupa ce un elev a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Si in Mecklenburg - Pomerania Occidentala, prima regiune a Germaniei unde…

- Mecklenburg-Pomerania Anterioara, Hamburg, Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein si Renania de Nord-Westfalia: Primele sase din cele 16 state federale germane incep succesiv noul an scolar, pana la jumatatea saptamanii viitoare. Dupa inchiderea scolii, in martie, luni de invatare la distanta si numai…

- Organizația Mondiala a Sanatații a lansat un averitsment in contextul in care numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus este in creștere in Europa. Directorul OMS din Europa, Hans Kluge, a explicat, dupa cum arata Libertatea : „Saptamana trecuta, Europa s-a confruntat cu o crestere a numarului…

- Rata de reproducere a noului coronavirus in Germania a urcat duminica la 2,88, fata de 1,79 in ziua precedenta, depasind nivelul necesar pentru a putea fi tinut sub control pe termen lung, potrivit datelor Robert Koch Institute (RKI). In acelasi timp, orasul Goettingen, din Saxonia Inferioara, si…

- Cel putin 657 de lucratori de la abatorul din Guetersloh, unde sunt angajati si muncitori romani, au fost confirmati cu COVID-19 de la inceputul saptamanii, a informat miercuri seara Grupului Toennies, caruia ii apartine unitatea, transmite dpa, relateaza Agerpres.Autoritatile sanitare locale au plasat…

- Armin Laschet, seful landului Renania de Nord-Westfalia din Germania, spune ca romanii și bulgarii sunt la originea unor focare de coronavirus din Germania, nu masurile de relaxare. Oficialul susține ca muncitorii romani și bulgari au adus virusul, care apoi s-a raspandit din cauza condițiilor in care…