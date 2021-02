Liber la programări pentru vaccinare! Peste 100.000 de români și-au făcut deja rezervarea Noile locuri care au devenit disponibile sambata pe platforma de vaccinare au toate șansele sa se epuizeze pana la sfarșitul zilei. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat sambata ca, pana la ora 14:00, aproape 110.000 de persoane se programasera pe platforma pentru imunizarea cu vaccinul Pfizer BioNTech. CNCAV anunțase ca incepand de sambata persoanele din categoria celor vulnerabile se pot programa din nou pentru imunizare cu vaccinul Pfizer/BioNTech in 130 de cabinete noi deschise in acest sens. Astfel, 156.000 de persoane se… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

