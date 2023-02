Stiri pe aceeasi tema

- Joi dimineața, Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj informeaza ca circulația se desfașoara in condițiile unui carosabil umed pe toate sectoarele de drum din administrare.„Echipele DRDP Cluj au acționat in cursul nopții trecute cu 150 de utilaje de deszapezire și au raspandit 927 de tone…

- Din cauza viscolului puternic, incepand cu ora 19.00, vor fi inchise temporar trei sectoare de drumuri județene, pentru a nu pune in pericol participanții la trafic: DJ 204B Maicanești – Tataranu DJ 202F Mihalceni (Cioraști) – Balești DJ 204P Gugești – DN2 Locuitorii din aceste zone au rute alternative…

- Continue reading Piața muncii pentru tineri, in domeniul momentului. Student la Mate-Info in Cluj: „In zona IT, ofertele de job-uri sunt destul de atractive, chiar și in timpul facultații” at Info real.

- Adrian Alda, deputat PSD Arad, anunța ca Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a scos la transparența Hotararea pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectoarele vegetal si zootehnic, pentru anul de cerere 2022. „Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale,…

- Printre ministerele cu posturi vacante se afla Internele, Apararea sau Educația. Și la Hidroelectrica, unde statul este acționar majoritar prin Ministerul Energiei, vor fi create 280 de noi locuri de munca. Salariile ajung și la 3.400 de euro. VERDE PENTRU ANGAJARILE LA STAT90.000 posturi vacanteMinisterul…

- Sectoarele de drumuri nationale au partea carosabila curata si umeda Angajatii sectiei de drumuri nationale au actionat cu doua de utilaje si au imprastiat 10 tone de material antiderapant pe DN18, Dealul Hera si in Pasul Prislop. Carosabilul sectoarelor de drumuri judetene este curat si umed. Angajatii…

- Multi operatori economici ce activeaza in sectoare cum ar fi energia sau agricultura apeleaza la utilizarea instrumentelor financiare derivate, cu scopul de a se proteja de fluctuatia preturilor, luand in considerare atat volatilitatea preturilor, cat si devalorizarea monedelor, cauzata de inflatie,…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj a solicitat aviz de mediu pentru asigurarea versantului contra caderilor de pietre pe mai multe sectoare de pe DN 67C Transalpina, inclusiv din județul Alba. Prezentul proiect consta in realizarea lucrarilor de stabilizare si consolidare a versantilor impotriva…