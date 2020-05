Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți tineri inarmați cu sabii au intrat intr-un magazin Lidl din Baia Mare, insa au fost prinși in flagrant de agenții de paza alertați prin butonul de panica, dar și de polițiștii și jandarmii care au ajuns rapid la fața locului, transmite Antena 3.Zeci de mascați, jandarmi, polițiști…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat luni ca din 15 mai romanii vor putea parasi localitatile de domiciliu pentru activitati de recreere precum alpinismul, drumetiile si pescuitul. Vela a confirmat permiterea acestor activitati, odata cu incheierea starii de urgenta, intr-o interventie la Antena…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma ca mai multe persoane au sunat-o, de 1 Mai, si i-au spus ca asociaza munca cu ea. "Daca reusesc, la finalul acestui mandat, sa imprim, cat se poate si acolo unde am posibilitatea, cultura muncii facuta cu seriozitate, pentru mine nu este putin lucru", spune…

- Ludovic Orban a anuntat ca dupa 15 mai vor aparea noi reguli pentru angajații de la birou și pentru calatorii din transportul in comun. „Pentru fiecare ridicare a unei masuri de restrictie vom stabili un set de masuri. De exemplu la locul de munca unde se lucraza in birouri, INSP cu inspectia…

- Doi barbați de 68 de ani au murit din cauza COVID-19. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu. Potrivit informațiilor,cei doi pacienți au fost aduși la spital in stare extrem de grava.

- (UPDATE 18:49) Inca doua persoane decedat de COVID-19 in Moldova. Anunțul a fost facut de ministra sanatații, Viorica Dumbraveanu. In total, in țara sunt inregistrate opt cazuri de deces.

- 70 de persoane au fost testate pozitiv cu coronavirusul de tip nou in Republica Moldova, in ultimele 24 de ore. Anunțul a fost facut de catre ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului Unic de Comanda.

- Guvernul a decis ca orice activitate religioasa sa fie interzisa in interiorul bisericilor. Dupa acest anunț, Arhiepiscopia Romano-Catolica a hotarat ca Sfintele Liturghii de la Catedrala Sf. Iosif sa fie savarșite in aer liber, in curtea Catedralei, cu un numar maxim de 100 de persoane.”Respectand…