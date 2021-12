Liber la petrecerile de Craciun și Revelion. Guvernul a decis renunțarea la unele restricții pe durata zilelor de Craciun, precum și de Anul Nou. Liber la petrecerile de Craciun și Revelion. Ultimele hotarari adoptate de catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența și confirmate apoi prin decizii ale Guvernului le vor permite romanilor sa sarbatoreasca in strada trecerea in anul 2022. Dupa ce CNSU a propus relaxarea restricțiilor in perioada sarbatorilor de iarna, Guvernul a aprobat noile masuri. Astfel, petrecerile de Craciun 2021 și Revelion 2022 vor putea avea loc fara restricții de…