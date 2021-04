Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu alte 30 de zile, incepand cu data de 13 aprilie. Se vor mentine actualele restrictii, insa va fi liber la circulat in noaptea Pastelui ortodox si a Ramazanului. De asemenea, pensiunile și hotelurile de pe litoral…

- BOR se va organiza, ca și pana acum, in mod exemplar pentru sarbatorile care urmeaza. Detalii despre organizarea slujbelor de Florii și Paști vor fi comunicate saptamana viitoare, a anunțat Vasile Banescu.„Anunțul de azi al premierului referitor la accesul liber la slujba de Inviere, care in ritualul…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu a vorbit astazi, 8 aprilie, despre propunerile importante pe care le va transmite Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Prima dintre acestea ii vizeaza pe cei care vor merge la slujba de Paște, in cazul acestora circulația pe timpul nopții sa fie permisa pana…

- Eveniment In localitatile cu rata de infectare peste 4 la mie, circulația este permisa numai pana la ora 20.00 in week-end; magazinele se inchid la ora 18.00 martie 25, 2021 21:36 Circulația persoanelor va fi restricționata incepand cu ora 20.00, fața de ora 22.00, cat este in prezent, iar magazinele…

- S-a dat alarma in masivul Bucegi pentru salvarea unui tanar care ameninta ca se arunca de pe o stanca. Acesta apelase numarul unic 112 si a anuntat ca se sinucide. Dupa ce apelul lui a fost localizat in zona Prapastiile Zarnestilor, jandarmii au pornit imediat in cautarea lui, potrivit Romania TV. „Doi…

- Hotelierii din Romania si Bulgaria s-au pregatit in 2021 cu oferte de pandemie si au pastrat preturile de anul trecut. Pe alocuri, in Romania este chiar mai ieftin. Cu toate acestea, potrivit operatorilor de turism, pentru Bulgaria preturile au crescut foarte putin comparativ cu 2020 sau au ramas la…

- Se schimba regulile de vaccinare! In zonele cu cele mai multe cazuri, unde incidența va trece de 4,5 la mia de locuitori, se va putea vaccina orice persoana, nu doar cele din categoriile vulnerabile, incluse in primele doua etape de imunizare. Pentru ca marți numarul noilor cazuri s-a apropiat de 5…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a abrogat legea care interzicea vanzarea activelor companiilor de stat din Romania. Citește și: INEDIT Confesiunile unui calugar in timpul pandemiei: Mi-e frica de o viitoare ‘casta a talibanilor’ ortodocși! „A fost aprobat un proiect de lege care suspenda…