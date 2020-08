Liber la mânăreli electorale Mai multe partide au contestat modul in care s-a tras la sorți ordinea pe buletinele de vot in localitați din județul Bacau. Legea e cat se poate de clara in privința asta dar, la Moinești, de exemplu, Alianța PNL – USR – PLUS nu a fost acceptata in prima etapa a tragerii la sorți, in […] Articolul Liber la manareli electorale apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

