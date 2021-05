Liber la împușcat hilaci! Cota de exterminare este de 86,6% Impușcarea ursului Arthur de catre un prinț austriac a adus in discuție ”cotele de recoltare” pentru alte specii, mai exact cate exemplare pot fi vanate intr-un singur an. Una dintre aceste specii este hilacul, sau șacalul auriu. Conform organizației Crispus, in ultimele doua sezoane de vanatoare, 2019-2020 și 2020-2021, s-au extras din natura, prin impușcare, un numar de 19.396 de hilaci, populația estimata la aceasta specie a crescut de la 12.874 pentru anul 2018 la 19.356, numarul actual, potrivit datelor publicate la data de 27 aprilie 2021 pe pagina de internet a Ministerului Mediului Apelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

