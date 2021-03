Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, propune ca accesul spectatorilor la evenimentele in aer liber sa se poata face in baza unei adeverinte de vaccinare impotriva COVID 19, a unui test negativ sau a unui document care sa ateste ca persoana respectiva a trecut prin boala. Gheorghiu a spus, astazi, ca…

- Concerte și manifestari in aer liber, doar cu pașaport de sanatate! Propunerea ministrului Bogdan Gheorghiu . Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, propune ca accesul spectatorilor la evenimentele medii si mari in aer liber sa poata fi realizat in baza unei adeverinte de vaccinare impotriva COVID 19,…

- Ministrul Bogdan Gheorghiu a anuntat marti, 9 martie, la Digi24, ca institutia pe care o conduce este in discutii cu INSP si cu operatorii culturali pentru reluarea evenimentelor medii si mari in aer liber. Propunerea ministerului vizeaza ca accesul spectatorilor sa poata fi realizat in baza unei adeverinte…

- Ministrul Culturii a precizat ca aceasta este propunerea pe care o susține in cadrul discuțiilor avute de institutia pe care o conduce cu INSP si cu operatorii culturali pentru reluarea evenimentelor medii si mari in aer liber.”In acest moment suntem in discutii cu Institutul National de Sanatate Publica…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat marti ca institutia pe care o conduce este in discutii cu INSP si cu operatorii culturali pentru reluarea evenimentelor medii si mari in aer liber, propunerea ministerului vizand ca accesul spectatorilor sa poata fi realizat in baza unei adeverinte de…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anuntat marti ca institutia pe care o conduce este in discutii cu Institutul Național de Sanatate Publica si cu operatorii culturali pentru reluarea evenimentelor medii si mari in aer liber.

- In contextul pandemiei COVID-19, care a afectat grav sectorul cultural din Romania, Ministerul Culturii a pregatit un pachet de masuri menit sa sprijine reluarea activitatii operatorilor din domeniu si, implicit, relansarea ofertelor culturale pentru publicul larg. Schemele de ajutor financiar pentru…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a transmis o solicitare catre ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, pentru vaccinarea lucratorilor din domeniul cultural in faza a II-a "pentru a sustine sectorul si a facilita reluarea activitatilor culturale cu public in viitorul apropiat". "Avand in vedere contextul…