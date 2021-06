Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care se vaccineaza in centrul organizat in parcarea unui complex comercial din orașul Brașov primesc o intrare gratuita la cinematograf. Evenimentul are loc sambata și este organizat de Primarie, noteaza mediafax. Inițial, evenimentul trebuia sa se desfașoare duminica, dar organizatorii…

- Ziua Internaționala a Muzeelor la Sebeș: Intrare gratuita la Muzeul Municipal „Ioan Raica” și Casa Memoriala „Lucian Blaga”, Lancram, intre orele 09.00 – 16.00 Astazi, in intreaga lume, se sarbatorește Ziua Internaționala a Muzeelor. Celebrarea in fiecare an, in data de 18 mai, a acestor instituții…

- Brașovenii și turiștii care iși doresc sa aiba din nou acces nerestricționat in restaurante și cafenele se pot vaccina fara programare. Cel de-al treilea eveniment din cadrul maratonului de vaccinare organizat de Primaria Brasov, in parteneriat cu Direcția de Sanatate Publica, va avea loc duminica,…

- Unul dintre evenimentele-pilot de la Opera Naționala București, programat in aer liber, la data de 16 mai a fost amanat din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și reprogramat pentru sambata, 22 mai, a informat joi Ministerul Culturii. Meteorologii anunța pentru duminica 80% șanse ca in București…

- Evenimentul pilot la Opera Naționala București programat in aer liber, la data de 16 mai, a fost amanat din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și reprogramat pentru sambata, 22 mai, a informat joi Ministerul Culturii.Meteorologii anunța pentru duminica 80% șanse ca in București sa ploua.Potrivit…

- Evenimentul pilot organizat duminica in aer liber la Opera Nationala Bucuresti a fost amanat, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, si reprogramat pe 22 mai, a anuntat joi Ministerul Culturii, conform agerpres.Evenimentul va avea loc in fata ONB, cu un public format din aproximativ 1.000…

- Teatrul pentru Copii si Tineret "Gong" Sibiu ofera intrarea gratuita la oricare dintre cele patru reprezentatii ale spectacolului "Sarea-n bucate", in baza adeverintei de vaccinare, pentru a sustine initiativele locale de imunizare si pentru a celebra deschiderea primului centru de vaccinare drive-through…

- Ministerul Apararii anunta ca, in cadrul maratonului organizat in mai multe dintre centrele proprii de vaccinare, au fost imunizate 2.800 de persoane care nu aveau o programare prealabila. ”In cadrul maratonului de vaccinare organizat in spitalele militare din Brasov, Bucuresti, Cluj, Constanta,…