- Oficialii din domeniul sanatații care au facut anunțul, joi, au precizat ca recomandarile urmeaza sa fie actualizate in acest sens. ”Oricine este complet vaccinat poate participa la activitați in interior și in aer liber, in grupuri mici sau mari, fara a purta o masca sau a respecta distanțarea fizica”,…

- Parlamentul European și-a adoptat joi poziția de negociere cu privire la propunerea de certificat pentru a reafirma dreptul la libera circulație in Europa in timpul pandemiei, rezoluția parlamentarilor fiind diferita de viziunea Comisiei Europene pe acest subiect. Urmeaza negocieri intre instituțiile…

- Certificatul verde a fost votat, azi, in Parlamentul European! Adica au fost acceptate amendamentele la Regulamentul referitor la certificatul de vaccinare, votul pe ansamblul documentului fiind programat miercuri seara. Votul din Parlamentul European precede dezbaterile cu statele membre pentru implementarea…

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au incheiat, miercuri, un acord oficial cu privire la certificatele sanitare care sa favorizeze o relansare a turismului in aceasta vara, iar Parlamentul European urmeaza sa negocieze in mai modalitatile acestui pasaport vaccinal, declara doua surse diplomatice…

- Aceste viitoare certificate urmeaza sa le permita persoanelor vaccinate, vindecate sau care detin unt est negativ covid-19 sa calatoreasca mai usor in interiorul UE. Cele 27 de state membre UE ”isi subliniaza angajamentul de a dispune de un cadru la timp pentru vara lui 2021”, se arata in acest document…

- Tarile Uniunii Europene (UE) au ajuns miercuri la o pozitie comuna pentru a demara negocierile in Parlamentul European asupra certificatului de vaccinare, pentru a putea deveni operativ vara aceasta, dar care nu va fi un pasaport care sa garanteze mobilitatea, potrivit unui document la

- Comisia Europeana vrea sa finalizeze certificatul digital de vaccinare pana la targul de turism FITUR-2021, care se va desfasura la Madrid incepand cu 19 mai, a anunțat marți vicepresedintele Comisiei Europene, Margaritis Schinas. Parlamentul European si Consiliul UE lucreaza in prezent la definitivarea…

- Azi va fi prezentat Pașaportul COVID. Din luna iulie, obligatoriu in Uniunea Europeana. Comisia Europeana va prezenta, miercuri, prima forma a pașaportului COVID numit și certificatul verde digital Documentul va conține informații despre persoane, necesare pentru a calatori in alte state membre cu avionul.…