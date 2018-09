Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care iși doresc un loc de munca au de unde alege, intrucat sunt disponibile peste 26.800 de posturi vacante la nivel național, iar cele mai multe dintre acestea se afla la București, Prahova și Arad. De asemenea, angajatorii cauta in special agenti de securitate, lucratori comerciali si muncitori…

- Romania este codașa in Europa la oferta de locuri de munca cu program redus. Mai puțin de 7% dintre salariați lucreaza part-time. Patronii nu sunt motivați sa faca angajari si reclama taxele prea mari.

- Vești bune pentru mii de romani care iși cauta loc de munca. Conform datelor furnizate de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), peste 34.000 de posturi sunt vacante la nivel național, iar cele mai multe se afla in București și in județele Prahova și Arad.

- Peste 31.500 de locuri de munca asteapta sa fie ocupate in toata tara. Cele mai multe posturi vacante sunt in Bucuresti si in judetele Prahova, Arad si Cluj, conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

- Vești extraordinare pentru romani! ANOFM anunța 31.000 de locuri de munca disponibile! Peste 31.000 de locuri de munca vacante la nivel national; cele mai multe sunt in Bucuresti, Prahova, Arad, Cluj, Sibiu si Timis.

- Romanii care vor sa isi gaseasca un loc de munca in afara tarii au motive de bucurie: angajatori din 17 state europene au peste 1.200 de posturi vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Olanda, Germania si Austria.

- Foarte mulți tineri cer salarii de o mie de euro fara a avea experiența sau nu vor un program fix, astfel ca așteptarile lor trebuie sa se calibreze cu realitatea, iar aceștia sa faca o serie de concesii, a declarat Raluca Dumitra, editor-șef eJobs Romania, in cadrul interviurilor Libertatea Live .…

- Locuri de munca in Pitești! Se cauta ospatari/ospatarițe, pizzar, ajutor de pizzar, ajutor de bucatar. Salarii atractive! Restaurant din Pitești angajeaza ospatari/ospatarițe, pizzar, ajutor de pizzar, ajutor de bucatar. Relații la numarul de telefon: 0761 644 231